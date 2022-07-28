Клопп — о Фирмино: «Он сердце и душа «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что считает нападающего Роберто Фирмино важной частью команды.

«Фирмино важен для нас, он сердце и душа этой команды. Все выглядит действительно хорошо. Он важен для нас», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец может продолжить карьеру в «Ювентусе». Напомним, что он выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, перебравшись из «Хоффенхайма». Трудовой договор Фирмино с английским клубом истекает через год. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро.