Жота и Алиссон не успеют восстановиться к матчу за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о том, что Алиссон и Жота не смогут попасть в заявку на матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии. Встреча должна состояться 30 июля.

«Алиссон и Диогу недоступны. Алиссон тренировался сегодня больше, чем накануне, поэтому он сможет сыграть против «Фулхэма», - приводит слова специалиста The Athletic.

Последнюю встречу бразильский кипер «красных» сыграл 12 июля. Он пропустил последующие матчи из-за проблем с животом. Жота же испытывал дискомфорт из-за рецидива повреждения подколенного сухожилия.

Место в воротах «Ливерпуля» займет 35-летний испанец Адриан.