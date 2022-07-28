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Жота и Алиссон не успеют восстановиться к матчу за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити»

28 Июля 2022 • 18:32 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о том, что Алиссон и Жота не смогут попасть в заявку на матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии. Встреча должна состояться 30 июля.

«Алиссон и Диогу недоступны. Алиссон тренировался сегодня больше, чем накануне, поэтому он сможет сыграть против «Фулхэма», - приводит слова специалиста The Athletic.

Последнюю встречу бразильский кипер «красных» сыграл 12 июля. Он пропустил последующие матчи из-за проблем с животом. Жота же испытывал дискомфорт из-за рецидива повреждения подколенного сухожилия.

Место в воротах «Ливерпуля» займет 35-летний испанец Адриан.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Суперкубок Англии Диогу Жота Алиссон Бекер
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