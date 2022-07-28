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«Наполи» нацелен приобрести у «Тоттенхэма» Ло Чельсо

28 Июля 2022 • 16:49 Комментировать

Спортивный директор итальянского «Наполи» Криштиану Джунтоли начал изучать возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, сообщает издание Corriere dello Sport.

«Наполи» намерен приобрести аргентинского футболиста в качестве замены Петру Зелиньски, который может уехать в «Вест Хэм».

«Тоттенхэм» рассчитывает продать игрока 22 миллиона евро.

Минувший сезон игрок провел в «Вильярреале», с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч «подводники» проиграли «Ливерпулю». Он принял участие в 41 матче за «желтую субмарину», где забил два мяча и отдал три результативных передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Наполи Джовани Ло Чельсо
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