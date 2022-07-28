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«Челси» интересен де Йонг, но клуб не готов платить 80 миллионов евро

28 Июля 2022 • 16:06 Комментировать

Лондонский «Челси» сообщил каталонской «Барселоне», что ему интересен полузащитник Френки де Йонг, но при этом руководство «пенсионеров» не намерено выплачивать за футболиста требуемые 80 миллионов евро. Об этом сообщает издание Sport.

напомним, что де Йонг является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед», но сам нидерландец не желает переезжать на «Олд Траффорд», даже несмотря на наличие в команде своего бывшего тренера Эрика тен Хага.

Френки хочет остаться, но если всё же уйдёт, то только в команду, которая выступает в Лиге чемпионов. «Барселона» также может снизить требуемый ценник из-за финансовых проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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