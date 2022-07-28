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«Эвертон» сделал запрос по Гуэйе

28 Июля 2022 • 15:15 Комментировать

«Эвертон» обратился к французскому «ПСЖ» насчет бывшего полузащитника Идриссы Гуэйе.

Ранее в своей карьере футболист на протяжении трех сезонов играл за ливерпульскую команду, но в 2019 году перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов фунтов.

С тех пор игрок провел в составе парижан 111 матчей. 32-летнему сенегальцу так и не удалось стать основным игроком «ПСЖ», а в нынешнем межсезонье руководство клуба сообщило, что хочет расстаться с футболистом.

На ситуацию отреагировал «Эвертон», который уже сделал первый запрос по полузащитнику. Трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает, что в ближайшие несколько дней станет понятно, готов ли «ПСЖ» отпустить Гуэйе в АПЛ на тех условиях, которые предлагают «ириски».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон ПСЖ Апл Трансферы футбола - лето 2022 Идрисса Гуэйе
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