«Эвертон» сделал запрос по Гуэйе

«Эвертон» обратился к французскому «ПСЖ» насчет бывшего полузащитника Идриссы Гуэйе.

Ранее в своей карьере футболист на протяжении трех сезонов играл за ливерпульскую команду, но в 2019 году перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов фунтов.

С тех пор игрок провел в составе парижан 111 матчей. 32-летнему сенегальцу так и не удалось стать основным игроком «ПСЖ», а в нынешнем межсезонье руководство клуба сообщило, что хочет расстаться с футболистом.

На ситуацию отреагировал «Эвертон», который уже сделал первый запрос по полузащитнику. Трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает, что в ближайшие несколько дней станет понятно, готов ли «ПСЖ» отпустить Гуэйе в АПЛ на тех условиях, которые предлагают «ириски».