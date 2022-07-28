Клопп призвал поддержать Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его форварду Дарвину Нуньесу нужно больше поддержки со стороны одноклубников.

Накануне «красные» уступили в товарищеском поединке австрийскому «Ред Буллу», а замененный в перерыве футболист провел не самый зрелищный матч по сравнению с поединком против «Лейпцига», в котором игрок отметился покером.

«Дарвин слишком часто оставался один. Каждый опускался слишком глубоко или слишком уходил в край. В результате Дарвин был один в штрафной. У него были свои моменты, и он их не реализовал, но сейчас ему нужно больше поддержки вокруг. Другие игроки должны также брать игру, чтобы не зацикливаться на нем. Поражение – не лучший результат, но мы должны двигаться дальше», - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.