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Клопп призвал поддержать Нуньеса

28 Июля 2022 • 15:08 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его форварду Дарвину Нуньесу нужно больше поддержки со стороны одноклубников.

Накануне «красные» уступили в товарищеском поединке австрийскому «Ред Буллу», а замененный в перерыве футболист провел не самый зрелищный матч по сравнению с поединком против «Лейпцига», в котором игрок отметился покером.

«Дарвин слишком часто оставался один. Каждый опускался слишком глубоко или слишком уходил в край. В результате Дарвин был один в штрафной. У него были свои моменты, и он их не реализовал, но сейчас ему нужно больше поддержки вокруг. Другие игроки должны также брать игру, чтобы не зацикливаться на нем. Поражение – не лучший результат, но мы должны двигаться дальше», - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
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