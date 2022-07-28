Защитник «Арсенала» может перейти в «Марсель»

Французский «Марсель» возобновил переговоры с лондонским «Арсеналом» по трансферу защитника Нуну Тавареша. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Тавареш хочет покинуть лондонский «Арсенал» и отправиться в клуб, где будет получать больше игровой практики. При этом «канониры» отдадут футболист лишь в аренду без права выкупа, на что согласен «Марсель».

Тавареш оказался в «Арсенале» прошлым летом, когда пополнил ряды клуба из лиссабонской «Бенфики». С приходом Александра Зинченко у португальца заметно уменьшились шансы на игру в основном составе.