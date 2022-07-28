Мартинелли – об удалении в матче с «Вулверхэмптоном»: «Я просто не мог в это поверить»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли вспомнил своё удаление в выездном матче прошлого сезона АПЛ против «Вулверхэмптона». Напомним, что в той игре бразилец умудрился за несколько секунд получить две жёлтые карточки.

«Многие спрашивали меня об этом, я просто не мог поверить в происходящее. Я просто не знал, что сказать. Он дал мне три карточки подряд за несколько секунд», – сказал Мартинелли в интервью бывшему игроку «Арсенала» Иану Райту.

Тот самый матч между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Арсеналом» обслуживал арбитр Майкл Оливер. Несмотря на удаление Мартинелли на 69 минуте, «канониры» удержали победный счёт 1:0.