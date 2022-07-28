Стал известен номер Мартинеса в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил, что новичок команды Лисандро Мартинес будет выступать под номером 6. Напомним, что ранее эту цифру у себя на спине носил полузащитник Поль Погба, который недавно завершил свой переход в туринский «Ювентус» на правах свободного агента.

Сам Мартинес лишь вчера был официально представлен в качестве новичка «Манчестер Юнайтед». За футболиста сборной Аргентины «красные дьяволы» заплатят амстердамскому «Аяксу» 57,37 миллионов евро, причём с учётом бонусов сумма может возрасти ещё на 10 миллионов.

Ранее на игрока также претендовал лондонский «Арсенал», но Мартинес в итоге оказался на «Олд Траффорд».