«Манчестер Сити» в случае ухода Силвы обратит внимание на игрока «Лиона»

Полузащитник французского «Лиона» Лукас Пакета может заменить в «Манчестер Сити» Бернарду Силву, который всё ещё сохраняет шансы на переход в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Sport Bible.

Напомним, что Пакета долгое время являлся трансферной целью лондонского «Арсенала», но «канониры» в итоге не смогли найти денег на осуществление сделки. «Лион» оценивает своего футболиста в размере 60-70 миллионов евро.

«Манчестер Сити» этим летом вряд ли расстанется с Бернарду Силвой, но через год, когда вероятность ухода португальца в «Барселону» возрастёт, «горожане» могут заменить игрока с помощью Пакета.