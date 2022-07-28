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«Манчестер Сити» в случае ухода Силвы обратит внимание на игрока «Лиона»

28 Июля 2022 • 13:48 Комментировать

Полузащитник французского «Лиона» Лукас Пакета может заменить в «Манчестер Сити» Бернарду Силву, который всё ещё сохраняет шансы на переход в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Sport Bible.

Напомним, что Пакета долгое время являлся трансферной целью лондонского «Арсенала», но «канониры» в итоге не смогли найти денег на осуществление сделки. «Лион» оценивает своего футболиста в размере 60-70 миллионов евро.

«Манчестер Сити» этим летом вряд ли расстанется с Бернарду Силвой, но через год, когда вероятность ухода португальца в «Барселону» возрастёт, «горожане» могут заменить игрока с помощью Пакета.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Манчестер Сити Бернарду Силва Лукас Пакета Трансферы футбола - лето 2022
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