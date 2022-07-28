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Кимпембе не исключает переход в «Челси»

28 Июля 2022 • 13:09 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе пока не исключает переход в лондонский «Челси». По информации от журналиста Низара Кинселлы, француз пока предпочитает остаться в Париже, но при этом оставляет двери для «пенсионеров» открытыми.

Отмечается, что Кимпембе пока не убеждён проектом «Челси», поэтому предпочитает остаться в «ПСЖ». Убедить его перебраться на «Стэмфорд Бридж» пока не может даже бывший тренер игрока Томас Тухель, который очень хотел бы воссоединиться с французом.

Напомним, что «ПСЖ» не против продать Кимпембе за 50-60 миллионов евро. Сам игрок может потерять место в основе в случае прибытия Милана Шкриньяра из «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Преснел Кимпембе Трансферы футбола - лето 2022
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