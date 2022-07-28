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«Тоттенхэм» может сбить цену на Дзаньоло, предложив Ло Чельсо

28 Июля 2022 • 12:38 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжает настаивать на трансфере полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Ранее была информация, что наставник римского клуба Жозе Моуринью высказался против продажи игрока. Однако «Рома» может согласиться на сделку, если предложение составит 50 миллионов евро.

Кроме того, у «Тоттенхэма» есть время до сентября – после этого римляне собираются начать переговоры с Дзаньоло о новом контракте.

Как сообщают английские СМИ, в обмен «шпоры» могут предложить «Роме» полузащитника Джовани Ло Чельсо, и тем самым сбить цену до 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ло Чельсо, выступая за «Вильярреал», провел в Ла Лиге 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Джовани Ло Чельсо Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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