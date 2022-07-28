Марсьяль начинает убеждать тен Хага, что клубу не нужен ещё один форвард

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль проводит настолько яркую предсезонку, что клуб может сбавить обороты в плане покупки еще одного форварда.

Как сообщает CaughtOffside, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг настолько впечатлен прогрессом Марсьяля, что может доверить французу роль основного форварда в новом сезоне.

«У него всегда были качества, чтобы быть основным нападающим. Он показывал это урывками на протяжении многих лет, но постоянства не было. Но в предсезонке видно, что он делает то, что Тен Хаг хочет от своих игроков», - сказал источник, близкий к «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне футболист, выступая на правах аренды в «Севилье», провел в Ла Лиге 9 матчей, отметившись в них 1 результативной передачей.