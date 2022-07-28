Стам – о Лисандре Мартинесе: «Чтобы преуспеть в Англии, нужно быть умным»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам прокомментировал переход Лисандро Мартинеса.

«Несмотря на свои габариты, он выигрывает много верховых дуэлей, что очень важно, а центральному защитнику не нужно быть большим, чтобы преуспеть в Англии, нужно быть умным», - сказал Стам в интервью Genting Casino.

Голландец отметил, что считает Мартинеса идеальным вариантом для английского клуба – футболист способен сыграть на нескольких позициях в обороне.

Мартинес перешел в «МЮ» из «Аякса» этим летом.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.