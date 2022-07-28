Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стам – о Лисандре Мартинесе: «Чтобы преуспеть в Англии, нужно быть умным»

28 Июля 2022 • 12:12 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам прокомментировал переход Лисандро Мартинеса.

«Несмотря на свои габариты, он выигрывает много верховых дуэлей, что очень важно, а центральному защитнику не нужно быть большим, чтобы преуспеть в Англии, нужно быть умным», - сказал Стам в интервью Genting Casino.

Голландец отметил, что считает Мартинеса идеальным вариантом для английского клуба – футболист способен сыграть на нескольких позициях в обороне.

Мартинес перешел в «МЮ» из «Аякса» этим летом.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Яп Стам Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
12:26 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль начинает убеждать тен Хага, что клубу не нужен ещё один форвард
12:12 · Англия. Премьер-лига
Стам – о Лисандре Мартинесе: «Чтобы преуспеть в Англии, нужно быть умным»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Аталанты»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Гвардиола умеет сплотить коллектив»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдаст молодого полузащитника в аренду в Чемпионшип
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» объявил цену на Корне
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает вариант с обменом Лено на Тилеманса
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не намерен отпускать Уэсли Фофана
10:58 · Англия. Премьер-лига
Мендеш предложил услуги Роналду клубу из топ-3 Серии А 1
10:53 · Англия. Премьер-лига
Роналду хочет расторгнуть контракт с «МЮ» 1
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не делал предложений по Артуру
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Неймара в качестве замены Роналду
10:28 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о проблемах в атаке в игре с «РБ Зальцбургом»
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на форварда сборной Бразилии
10:11 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» понимает, что Кейн неприкасаем»
Все новости
Рекомендуем