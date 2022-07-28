Лондонский «Челси» нацелился на защитника «Аталанты» Йоакима Меле. Об этом в социальных сетях сообщает британский журналист Саймон Филлипс.

Сообщается, что Меле рассматривается «синими» в качестве усиления правого фланга обороны. Датчанин должен будет исполнять роль сменщика Риса Джеймса, который также способен отыграть и в центре защиты.

Напомним, Меле стал одним из главных открытий прошлогоднего Евро, где его сборная Дании дошла до полуфинала. 25-летний игрок в прошлом сезоне итальянской Серии А отметился лишь одним голом и ассистом.

Отметим, что Меле ранее также выступал за бельгийский «Генк».