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«Челси» нацелился на защитника «Аталанты»

28 Июля 2022 • 12:08 Комментировать

Лондонский «Челси» нацелился на защитника «Аталанты» Йоакима Меле. Об этом в социальных сетях сообщает британский журналист Саймон Филлипс.

Сообщается, что Меле рассматривается «синими» в качестве усиления правого фланга обороны. Датчанин должен будет исполнять роль сменщика Риса Джеймса, который также способен отыграть и в центре защиты.

Напомним, Меле стал одним из главных открытий прошлогоднего Евро, где его сборная Дании дошла до полуфинала. 25-летний игрок в прошлом сезоне итальянской Серии А отметился лишь одним голом и ассистом.

Отметим, что Меле ранее также выступал за бельгийский «Генк».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аталанта Йоаким Меле Трансферы футбола - лето 2022
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