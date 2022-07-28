Фоден: «Гвардиола умеет сплотить коллектив»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал о качествах главного тренера Хосепа Гвардиолы. Напомним, что именно под руководством испанца хавбек вырос в основного футболиста «горожан».

«Он умеет сплотить коллектив. У нас большой состав и каждый должен быть готов по максимуму. Мы наблюдаем это каждый сезон. Сплочённый коллектив – это очень важно. Именно поэтому мы берём трофеи год за годом», – цитирует Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Фоден отметился в Английской премьер-лиге 9 голами и 5 результативными передачами. В данный момент футболисту всего 22 года.