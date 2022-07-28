«Лестер» не намерен отпускать Уэсли Фофана

«Лестер» не будет рассматривать никаких предложений по защитнику Уэсли Фофана.

Футболистом активно интересуется главный тренер «Челси» Томас Тухель, который стремиться укрепить центр обороны. Летом лондонцы лишились Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

Одним из главный претендентов на замену является Фофана, но, как сообщает Daily Mail, «Лестер» не планирует продавать футболиста. В межсезонье клуб может покинуть Юри Тилеманс и Каспер Шмейхель. Потерю Фофана руководство «Лестера» оценивает как катастрофу.

В прошедшем сезоне Фофана, недавно восстановившийся после травмы, провел в АПЛ 7 матчей, не отметившись результативными действиями.