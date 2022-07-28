Роналду хочет расторгнуть контракт с «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду изъявил руководству о своём желании расторгнуть контракт, который заканчивается следующим летом. Напомним, что португалец уже несколько недель пытается покинуть команду Эрика тен Хага и отправиться в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

По информации журналиста Саймона Джонса, Роналду твёрдо стоит на своём решении и хочет разорвать с клубом контракт. Пока неизвестно, в какой именно команде хочет оказаться португальский форвард.

Напомним, ранее от услуг Роналду отказались мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси». В прошлом сезоне португалец отметился 18 голами в чемпионате Англии.