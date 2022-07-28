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«Тоттенхэм» нацелился на форварда сборной Бразилии

28 Июля 2022 • 10:13 Комментировать

Ведущий игрок «Лиона» Лукас Пакета пользуется спросом на трансферном рынке. Новым претендентом на бразильского полузащитника стал лондонский «Тоттенхэм», об этом рапортует Lequipe.

Стоит отметить, что столичный клуб хотел подписать Пакета в зимнее трансферное окно, однако тогда французы отказались отпускать своего лидера.

Конкурентами «Тоттенхэма» в борьбе за Лукаса считаются «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Эвертон».

Трансферный ценник 24-летнего бразильца – 35 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник забил девять мячей и отдал шесть ассистов в 35 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Тоттенхэм Лукас Пакета Трансферы футбола - лето 2022
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