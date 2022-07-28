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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Челси» понимает, что Кейн неприкасаем»

28 Июля 2022 • 10:11 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что переход нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Челси» абсолютно исключен.

«Мне ничего не известно о каких-либо контактах между «Челси» и Гарри Кейном. «Челси» понимает, что Кейн неприкасаем, а Даниэль Леви не стал бы продавать его сопернику из Премьер-лиги», — сообщил Романо.

Ранее была информация, что «Челси», в попытке приобрести нападающего на замену Ромелу Лукаку, может сделать предложение «Тоттенхэму» по Кейну.

Романо добавил, что «синим» нужно было поторопиться с этим трансфером раньше, и что сейчас уже довольно сложно найти на рынке свободного достойного форварда.

В прошедшем сезоне Кейн провел в АПЛ 37 матчей, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2022
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