Азар назвал самого сложного защитника в АПЛ

Бельгийский хавбек Эден Азар, выступающий сейчас в Испании за мадридский «Реал», вспомнил о периоде карьеры на Туманном Альбионе. На протяжении семи сезонов полузащитник играл в Премьер-лиге за лондонский «Челси».

В частности, Эден назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего действовать в Англии.

«Сложнее всего было соперничать с Кайлом Уокером. Это очень быстрый и мощный игрок. Кайл – один из лучших правых защитников в мировом футболе. Он играет на высочайшем уровне», - передает слова бельгийца ESPN.

Напомним, что с 2019 года Азар выступает за «королевский» клуб.