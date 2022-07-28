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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Азар назвал самого сложного защитника в АПЛ

28 Июля 2022 • 10:02 Комментировать

Бельгийский хавбек Эден Азар, выступающий сейчас в Испании за мадридский «Реал», вспомнил о периоде карьеры на Туманном Альбионе. На протяжении семи сезонов полузащитник играл в Премьер-лиге за лондонский «Челси».

В частности, Эден назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего действовать в Англии.

«Сложнее всего было соперничать с Кайлом Уокером. Это очень быстрый и мощный игрок. Кайл – один из лучших правых защитников в мировом футболе. Он играет на высочайшем уровне», - передает слова бельгийца ESPN.

Напомним, что с 2019 года Азар выступает за «королевский» клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар Кайл Уокер
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