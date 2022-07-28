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«Эвертон» нацелился на своего бывшего игрока, который сейчас выступает за «ПСЖ»

28 Июля 2022 • 09:45 Комментировать

Руководство «Эвертона» намерено вернуть в команду своего полузащитника Идрисса Гуйе, который с 2019 года защищает цвета французского «ПСЖ». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Гуйе не входит в планы нового тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Парижский клуб намерен избавиться от сенегальца как можно быстрее. Ранее полузащитник отказался переходить в турецкий «Фенербахче».

Напомним, Гуйе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год. Сенегалец запомнился тем, что в составе «ирисок» являлся одним из лучших опорных полузащитников АПЛ по количеству отборов и перехватов.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон ПСЖ Идрисса Гуйе Трансферы футбола - лето 2022
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