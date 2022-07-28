«Ювентус» не может договориться с «Ливерпулем» о трансфере Фирмино

Туринский «Ювентус» не может договориться с «Ливерпулем» о трансфере бразильского нападающего Роберто Фирмино. Камнем преткновения является финансовый вопрос.

Как сообщает Calciomercato, «старая синьора» предложила за форварда 18 миллионов евро плюс различные бонусные выплаты. Это предложение не устроило «Ливерпуль» - английский клуб хочет выручить с трансфера Фирмино 30 миллионов.

Стороны продолжают вести переговоры, однако если мерсисайдцы не уменьшат свой аппетит, сделка вряд ли состоится.

Контракт 30-летнего бразильца с «красными» рассчитан до лета следующего года.