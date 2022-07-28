«Арсенал» отказался от приобретения Икарди

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что в это летнее межсезонье у лондонского «Арсенала» была возможность приобрести нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди.

«У «Арсенала» было много возможностей, от которых они отказались, но это происходит во всех топ-клубах каждый день. Например, Мауро Икарди был вариантом, но было решено не продолжать переговоры – «Арсенал» сосредоточился на Жезусе», - сообщил Романо.

После смены тренерского штаба Икарди попал в список игроков, выставленных на трансфер, и был доступен по более низкой цене.

В прошедшем сезоне Икарди провел в чемпионате Франции 24 матча, в которых забил 4 гола.