«Манчестер Юнайтед» обдумывает возможность покупки Милинковича-Савича

«Манчестер Юнайтед» обдумывает возможность покупки полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Англичане собираются предложить итальянскому клубу 50 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клубу обязательно необходимо усилиться опорным полузащитником, и футболист «Лацио» является основным кандидатом на эту роль, сообщает Il Messaggero.

Отмечается, что предложение «Юнайтед» будет ниже запрашиваемой «Лацио» цены. Контракт игрока сборной Сербии заканчивается через два года.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.