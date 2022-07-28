В гонке за Роналду участвуют четыре топ-клуба

Появилась новая информация по возможному трансферу португальского нападающего Криштиану Роналду. Игрок хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и занимается поиском нового места работы.

Как сообщает AS, среди претендентов на звездного футболиста сейчас фигурируют четыре клуба. Подписать форварда могут «Бавария», «Челси», «Атлетико» и «Наполи». Фаворитом в этой гонке считается мадридский клуб. Криштиану готов пойти на уменьшение заработной платы ради трансфера в стан «матрасников».

Криштиану решил уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за непопадания команды в Лигу чемпионов. По итогам прошлого сезона «красные дьяволы» финишировали на шестом месте в АПЛ.

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