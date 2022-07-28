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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может подписать альтернативу Рафинье за 48 миллионов евро

28 Июля 2022 • 08:52 Комментировать

Владельцы «Ньюкасла» готовы расстаться с атакующим полузащитником Алланом Сен-Максименом в текущее трансферное окно, рапортует портал Goal.com.

Журналисты утверждают, что «сороки» уже назвали потенциальным покупателям стоимость французского вингера. Клуб оценил футболиста в 40 миллионов фунтов (~48 миллионов евро). Среди претендентов на Сен-Максимена называются два лондонских клуба – «Челси» и «Тоттенхэм». «Пенсионеры» видят в Аллане альтернативу Рафинье Диасу, которого перехватила каталонская «Барселона».

В прошлом сезоне 25-летний француз забил пять голов и сделал пять ассистов в 35 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Трансферы футбола - лето 2022 Аллан Сен-Максимен
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