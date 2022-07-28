Нападающий Дейн Скарлетт, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», продолжит карьеру в другом английском коллективе.

Как сообщается в официальных соцсетях столичного клуба, 18-летний футболист был отправлен в «Портсмут». Скарлетт будет выступать за эту команду на правах аренды до завершения следующего сезона.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий принял участие лишь в одном поединке «Тоттенхэма», выйдя на замену в концовке встречи. Трудовое соглашение футболиста с лондонцами рассчитано до середины 2026 года.