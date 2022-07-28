Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» или «Бавария»: Кейн принял решение о своём будущем

28 Июля 2022 • 08:42 Комментировать

Звездный английский центрфорвард Гарри Кейн по-прежнему предан лондонскому «Тоттенхэму». Несмотря на интерес мюнхенской «Баварии», нападающий планирует подписать новый трудовой договор со «шпорами».

Как информирует Bayern & Germany, игроку нравится работать под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. Гарри считает, что при этом наставнике команде по силам бороться за трофеи. В связи с этим Кейн готов обсудить продление сотрудничества.

29-летний нападающий выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Срок действующего трудового договора форварда с клубом рассчитан до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
09:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обдумывает возможность покупки Милинковича-Савича
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать альтернативу Рафинье за 48 миллионов евро
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» избавился от нападающего официально
08:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» или «Бавария»: Кейн принял решение о своём будущем
08:03 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» согласовал новый трансфер
07:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет мстить «Барселоне» за срыв трансфера Рафиньи
07:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роналду сыграет следующий матч за «Манчестер Юнайтед»
07:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сделал предложение по лучшему игроку Лиги Европы
07:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался покупать Антони - названа причина 1
06:48 · Англия. Премьер-лига
Ричардс объяснил трансфер из «Баварии» в АПЛ
03:49 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нуждается в звезде «Бетиса», уже известна и цена
02:24 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил более 30 млн евро за полузащитника «Наполи»
01:28 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Атлетико»: «Мы сильны и без Роналду» 7
00:57 · Англия. Премьер-лига
Президент Ла Лиги поделился мнением о возможном возвращении Роналду
00:11 · Англия. Премьер-лига
Грилиш рассказал о трудностях адаптации в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем