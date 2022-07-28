«Тоттенхэм» или «Бавария»: Кейн принял решение о своём будущем

Звездный английский центрфорвард Гарри Кейн по-прежнему предан лондонскому «Тоттенхэму». Несмотря на интерес мюнхенской «Баварии», нападающий планирует подписать новый трудовой договор со «шпорами».

Как информирует Bayern & Germany, игроку нравится работать под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. Гарри считает, что при этом наставнике команде по силам бороться за трофеи. В связи с этим Кейн готов обсудить продление сотрудничества.

29-летний нападающий выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Срок действующего трудового договора форварда с клубом рассчитан до середины 2024 года.