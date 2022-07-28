«Эвертон» согласовал новый трансфер

Полузащитник «Бёрнли» Дуайт Макнил близок к переходу в стан представителя английской Премьер-лиги – «Эвертона». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны провели переговоры и договорились о трансфере 22-летнего футболиста. В ближайшее время нападающий пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовое соглашение с «ирисками».

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Макнила составляет 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 40 поединках, в которых отметился лишь одной результативной передачей.