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Стало известно, когда Роналду сыграет следующий матч за «Манчестер Юнайтед»

28 Июля 2022 • 07:49 Комментировать

Журналисты британского таблоида Daily Mail сообщили, когда нападающий Криштиану Роналду проведет следующий матч в составе «Манчестер Юнайтед». Напомним, что 37-летний португалец пропустит все предсезонное турне «красных дьяволов».

Источник пишет, что КриРо вернулся в расположение команды во вторник и прошел медицинское обследование. После этого он сразу же отправился на тренировку. Ожидается, что Криштиану не сыграет в предстоящем контрольном поединке против мадридского «Атлетико», запланированном на 30 июля.

Журналисты предполагают, что возвращение Роналду в состав «Юнайтед» произойдет в спарринге с «Райо Вальекано» 31 июля.

Форвард хотел покинуть «МЮ» этим летом, но его агенту Жорже Мендешу пока не удалось договориться ни с одним из клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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