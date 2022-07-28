«Вест Хэм» сделал предложение по лучшему игроку Лиги Европы

Сербский полузащитник Филип Костич, выступающий в немецкой Бундеслиге за «Айнтрахт», является трансферной целью лондонского «Вест Хэма». По сообщениям Sky Sports, «молотобойцы» сделали предложение франкфуртскому клубу по трансферу 29-летнего футболиста.

По данным источника, англичане предложили за Костича 15 миллионов евро. Эта сумма не устроила «Айнтрахт» - немецкая сторона требует за футболиста 20 миллионов.

В минувшем сезоне Филип принял участие в 42 матчах, записав на свой счет семь забитых мячей и 15 голевых передач. Вместе с «Айнтрахтом» серб стал триумфатором Лиги Европы.