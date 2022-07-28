«Манчестер Юнайтед» отказался покупать Антони - названа причина

«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на форварда амстердамского «Аякса» Антони, об этом сообщает BTP. Боссы «красных дьяволов» не будут предпринимать попыток подписать бразильского нападающего из-за высокой суммы отступных, которую запрашивает голландская сторона.

Ранее появилась информация, что амстердамский гранд повысил стоимость Антони с 80 до 100 миллионов евро. Манкунианцы не готовы платить такие огромные деньги за этого игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Антони в 35 миллионов. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл 32 поединка, отметившись 12 забитыми мячами и десятью ассистами.