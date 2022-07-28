Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» отказался покупать Антони - названа причина

28 Июля 2022 • 07:00 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на форварда амстердамского «Аякса» Антони, об этом сообщает BTP. Боссы «красных дьяволов» не будут предпринимать попыток подписать бразильского нападающего из-за высокой суммы отступных, которую запрашивает голландская сторона.

Ранее появилась информация, что амстердамский гранд повысил стоимость Антони с 80 до 100 миллионов евро. Манкунианцы не готовы платить такие огромные деньги за этого игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Антони в 35 миллионов. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл 32 поединка, отметившись 12 забитыми мячами и десятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
07:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роналду сыграет следующий матч за «Манчестер Юнайтед»
07:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сделал предложение по лучшему игроку Лиги Европы
07:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался покупать Антони - названа причина 1
06:48 · Англия. Премьер-лига
Ричардс объяснил трансфер из «Баварии» в АПЛ
03:49 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нуждается в звезде «Бетиса», уже известна и цена
02:24 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил более 30 млн евро за полузащитника «Наполи»
01:28 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Атлетико»: «Мы сильны и без Роналду» 6
00:57 · Англия. Премьер-лига
Президент Ла Лиги поделился мнением о возможном возвращении Роналду
00:11 · Англия. Премьер-лига
Грилиш рассказал о трудностях адаптации в «Манчестер Сити»
27 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подумывает о расторжении контракта с Бельерином 1
23:42 · Англия. Премьер-лига
Роналду решил расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед» 4
23:33 · Англия. Премьер-лига
Ещё одним претендентом на Салиба стал «Челси» 1
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» назвал цену Костича, на которого претендует «Вест Хэм»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер высказался о влиянии Холанна на «Манчестер Сити»
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет приобрести Рабио
Все новости
Рекомендуем