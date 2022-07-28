Ричардс объяснил трансфер из «Баварии» в АПЛ

Новобранец «Кристал Пэлас» Крис Ричардс объяснил свой переход из мюнхенской «Баварии» в английский клуб.

«Я вырос на матчах английской Премьер-лиги. Очень рад стать частью такого клуба. Этот проект меня по-настоящему привлек. За «Кристал Пэлас» играют много молодых футболистов, что очень хорошо. Эта команда всегда сражается и не сдается без боя», - передает слова 22-летнего американского игрока пресс-служба «орлов».

Контракт Ричардса с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне защитник на правах аренды выступал за «Хоффенхайм», забил гол и отдал ассист в 23 встречах.