Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё одним претендентом на Салиба стал «Челси»

27 Июля 2022 • 23:33 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба попал в сферу интересов «Челси».

В текущее межсезонье «Челси» лишился двух основных центральных защитников – Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера. Главный тренер клуба Томас Тухель настаивает на приобретении игрока в центр обороны, и им может стать француз Салиба, сообщает Football.London.

Салиба прошлый сезон провел в аренде в «Марселе». Он стал лучшим молодым игроком чемпионата Франции и получил вызов в национальную сборную. Летом он вернулся в Лондон, но его будущее пока остается под вопросом.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 36 матчей, не отметившись результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Вильям Салиба Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
27 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подумывает о расторжении контракта с Бельерином
23:42 · Англия. Премьер-лига
Роналду решил расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед» 1
23:33 · Англия. Премьер-лига
Ещё одним претендентом на Салиба стал «Челси»
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» назвал цену Костича, на которого претендует «Вест Хэм»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер высказался о влиянии Холанна на «Манчестер Сити»
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет приобрести Рабио
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проиграл спарринг с «Ред Буллом» из Зальцбурга
22:56 · Англия. Премьер-лига
Романо: Павар стал трансферной целью «Челси»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Кёртис Джонс: «Я способен быть выдающимся игроком»
22:46 · Англия. Премьер-лига
В ходе обсуждений между Тухелем и Кунде игрока отпугнула одна деталь, упомянутая тренером
22:43 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Атлетико» вывесили баннер против покупки Роналду
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Ло Чельсо
22:28 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер оценил шансы на переход Роналду в «Челси» 1
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Предоставил кров и научил английскому» - Нани рассказал о том, как ему помог Криштиану Роналду 1
22:13 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Даже Манчини советовал мне перейти сюда»
Все новости
Рекомендуем