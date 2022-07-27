Ещё одним претендентом на Салиба стал «Челси»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба попал в сферу интересов «Челси».

В текущее межсезонье «Челси» лишился двух основных центральных защитников – Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера. Главный тренер клуба Томас Тухель настаивает на приобретении игрока в центр обороны, и им может стать француз Салиба, сообщает Football.London.

Салиба прошлый сезон провел в аренде в «Марселе». Он стал лучшим молодым игроком чемпионата Франции и получил вызов в национальную сборную. Летом он вернулся в Лондон, но его будущее пока остается под вопросом.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 36 матчей, не отметившись результативными действиями.