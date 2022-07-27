Каррагер высказался о влиянии Холанна на «Манчестер Сити»

Телеэксперт Джейми Каррагер высказал свое мнение по поводу влияние, которое может оказать новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн на результаты команды.

«Я не думаю, что Холанн изменит что-то с точки зрения победы в АПЛ, поскольку «Сити» по-прежнему остаются фаворитами. Я думаю, что Холанн — это вишенка на торте Лиги чемпионов», - сказал Каррагер.

Эксперт добавил, что если бы Холанн принимал участие в предыдущих полуфинальных матчах против мадридского «Реала», «Сити» не проиграл бы то противостояние.

В прошедшем сезоне футболист, играя за дортмундскую «Боруссию», провел в Бундеслиге 24 матча, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.