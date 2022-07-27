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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» хочет приобрести Рабио

27 Июля 2022 • 23:10 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может стать игроком «Эвертона».

Прошлый сезон для английского клуба стал одни из самых трудных в истории – команда с трудом сохранила прописку в АПЛ. Этим летом клуб пытается усилить состав, и одним из новичков может стать Рабио, сообщает The Mirror. Однако французу придется пойти на некоторое сокращение зарплаты и отказаться от игры в Лиге чемпионов.

При этом, в обратном направлении может последовать португальский полузащитник Андре Гомеш, который не смог найти себе места в «Эвертоне».

В прошедшем сезоне Рабио провел в Серии А 32 матча, в которых отметился 2 результативными передачами. Гомеш сыграл в АПЛ 14 игр и сделал 1 голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эвертон Андре Гомеш Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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