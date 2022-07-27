«Ливерпуль» проиграл спарринг с «Ред Буллом» из Зальцбурга

«Ливерпуль» провёл очередной матч в рамках подготовки к новому сезону. Английская команда отправилась в гости к «Ред Буллу» из Зальцбурга. Наставник «красных» Юрген Клопп активно проводил замены, впрочем, как и соперник, сыгравший двумя составами по тайму. В первые 45 минут «быки» были гораздо опаснее и могли даже громить противника, но ограничились голом Бенджамина Сеско, который в контратаке метров с 11 поразил ворота. Ближе к финальному свистку уже у «Ливерпуля» было много моментов, но отыграться не удалось - 0:1.