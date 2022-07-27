«Ливерпуль» проиграл спарринг с «Ред Буллом» из Зальцбурга

«Ливерпуль» провёл очередной матч в рамках подготовки к новому сезону. Английская команда отправилась в гости к «Ред Буллу» из Зальцбурга. Наставник «красных» Юрген Клопп активно проводил замены, впрочем, как и соперник, сыгравший двумя составами по тайму. В первые 45 минут «быки» были гораздо опаснее и могли даже громить противника, но ограничились голом Бенджамина Сеско, который в контратаке метров с 11 поразил ворота. Ближе к финальному свистку уже у «Ливерпуля» было много моментов, но отыграться не удалось - 0:1.
Протокол игры
|(1:0) Сеско Бенджамин31'
Мантл Нико•Ульмер Андреас47' (Беду Самсон (47') •Бернардо Эспиноса47' (Дьямбу Мамади (47') •Соле Умар46' (Дедич Амар (46') •Ван дер Бремпт Игнасе 3'46' (Койта Секу (46') •Кьергаард Мауриц47' (Адаму Чуквубике (47') •Зайвальд Николас47' (Фалльци Альберт (47') •Шушич Лука46' (Шимич Роко (46'• 65'74') •Фернандо Менегаццо46' (Павлович Страхиня (46') •Окафор Ноа46' (Диарра Юба (46') •Сеско Бенджамин47' (Бернед Антуан (47')
Запасные: Кён Филипп
Адриан Лопес•Конате Ибраима59' (Матип Жоэль (59') •Гомес Джо59' (Фабиньо Энрике (59') • 89'Милнер Джеймс48' (Фирмино Роберто (48') •Джонс Кёртис59' (Хавьер Тиаго (59') •Кейта Наби48' (Робертсон Эндрю (48') •Мабайя Айзек59' (Ван Дейк Виргил (59') •Карвалью Фабиу60' (Салах Мохамед (60') •Эллиотт Харви60' (Диас Луис (60') •Нуньес Дарвин48' (Мортон Тайлер (48'•Хендерсон Джордан60') •Хьюз Лайам
27 июля. Стадион "Red Bull Arena (Salzburg)".