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«Ливерпуль» проиграл спарринг с «Ред Буллом» из Зальцбурга

27 Июля 2022 • 23:02 Комментировать

«Ливерпуль» провёл очередной матч в рамках подготовки к новому сезону. Английская команда отправилась в гости к «Ред Буллу» из Зальцбурга. Наставник «красных» Юрген Клопп активно проводил замены, впрочем, как и соперник, сыгравший двумя составами по тайму. В первые 45 минут «быки» были гораздо опаснее и могли даже громить противника, но ограничились голом Бенджамина Сеско, который в контратаке метров с 11 поразил ворота. Ближе к финальному свистку уже у «Ливерпуля» было много моментов, но отыграться не удалось - 0:1.

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург1:0Ливерпуль
(1:0) Сеско Бенджамин31'  
Мантл НикоУльмер Андреас 47' (Беду Самсон ( 47') Бернардо Эспиноса 47' (Дьямбу Мамади ( 47') Соле Умар 46' (Дедич Амар ( 46') Ван дер Бремпт Игнасе  3' 46' (Койта Секу ( 46') Кьергаард Мауриц 47' (Адаму Чуквубике ( 47') Зайвальд Николас 47' (Фалльци Альберт ( 47') Шушич Лука 46' (Шимич Роко ( 46'  65' 74') Фернандо Менегаццо 46' (Павлович Страхиня ( 46') Окафор Ноа 46' (Диарра Юба ( 46') Сеско Бенджамин 47' (Бернед Антуан ( 47')
Запасные: Кён Филипп
Адриан ЛопесКонате Ибраима 59' (Матип Жоэль ( 59') Гомес Джо 59' (Фабиньо Энрике ( 59'  89') Милнер Джеймс 48' (Фирмино Роберто ( 48') Джонс Кёртис 59' (Хавьер Тиаго ( 59') Кейта Наби 48' (Робертсон Эндрю ( 48') Мабайя Айзек 59' (Ван Дейк Виргил ( 59') Карвалью Фабиу 60' (Салах Мохамед ( 60') Эллиотт Харви 60' (Диас Луис ( 60') Нуньес Дарвин 48' (Мортон Тайлер ( 48'Хендерсон Джордан 60') Хьюз Лайам
Запасные: Филлипс НатаниэльВан дер Берг СеппДэвис ХарвиАлександер-Арнольд Трент
27 июля. Стадион "Red Bull Arena (Salzburg)".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ред Булл Зальцбург
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