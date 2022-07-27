Фанаты «Атлетико» вывесили баннер против покупки Роналду

Фанаты мадридского «Атлетико» продолжают выражать недовольство против возможного прихода нападающего Криштиану Роналду.

Во время недавней предсезонной игры против «Нумансии» болельщики вывесили баннер, который можно перевести как: «CR7, скатертью дорога».

Ранее президент мадридского клуба Энрике Сересо заявил, что информация о переходе Роналду является неправдой. Однако, это до сих пор не останавливает фанатов, которые опасаются, что появление звездного форварда может разрушить атмосферу в команде.

Роналду несколько недель назад сообщил, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», и найти клуб, который даст ему возможность играть в Лиге чемпионов.