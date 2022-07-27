«Милан» интересуется Ло Чельсо

Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо попал в сферу интересов «Милана».

В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды в «Вильярреале». Аргентинец помог клубу добраться до полуфинала Лиги чемпионов. После этого он вернулся в Лондон, однако главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал понять, что не видит игрока в составе на новый сезон. Теперь внимание на футболиста обратил «Милан», сообщает Planeta Milan. Кроме того, игроком интересуются «Наполи», «Фиорентина» и «Вильярреал».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.