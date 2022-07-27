Мбабу: «Мне нравится философия Марку Силвы»

Новичок «Фулхэма» Кевин Мбабу поделился ожиданиями от новой команды и нового сезона.

«Я счастлив быть здесь в качестве игрока «Фулхэма». Теперь я могу сосредоточиться на своих целях и целях клуба и помочь команде добиться успеха», - сказал защитник в интервью официальному сайту.

Мбабу отметил, что первоначальная цель – сохранить место в Премьер-лиге, а затем постараться попасть в десятку сильнейших.

«Мне нравится философия Марку Силвы, и он сказал мне, что хочет, чтобы его команда большую часть времени владела мячом», - добавил Мбабу.

В прошедшем сезоне футболист, играя за «Вольфсбург», провел в Бундеслиге 24 матча, не отметившись результативными действиями.