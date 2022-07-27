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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард поменял капитана в «Астон Вилле»

27 Июля 2022 • 21:58 Комментировать

Новый сезон «Астон Вилла» начнет с новым капитаном. Главный тренер команды Стивен Джеррард отобрал повязку у Тайрона Мингса и отдал ее Джону Макгинну.

«Джон продемонстрировал, что он готов взять на себя капитанскую повязку своими выступлениями на поле в сочетании с его отношением и усердием на тренировках», - сказал Джеррард в интервью официальному сайту.

Джеррард добавил, что теперь Мингс может сосредоточиться на своей игре, что «принесет только пользу ему и команде».

«У меня нет проблем с решением менеджера», - прокомментировал это решение Мингс в своих соцсетях.

Как считают английские журналисты, решение о смене капитана было принято из-за того, что Мингс не будет игроком основного состава в новом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Тайрон Мингс Астон Вилла Джон Макгинн
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