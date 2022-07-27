Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Tuttosport, римский клуб пока не получал официального предложения от «МЮ», однако англичане намерены сделать его в ближайшее время.

Ранее главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что до конца трансферного окна рассчитывает приобрести опорного полузащитника. Также была информация, что Милинкович-Савич отказал таким клубам, как лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.