«Барселона» продолжает переговоры с Алонсо и Аспиликуэтой

«Барселона» продолжает переговоры с защитниками «Челси» Маркосом Алонсо и Сесаром Аспиликуэтой, несмотря на то, что лондонский клуб «заблокировал» переходы футболистов.

Информация об интересе каталонского клуба к лондонскому дуэту появилась давно. Однако на днях главный тренер «Челси» Томас Тухель решил «заблокировать» переговоры по этим двум футболистам. Но, как сообщает Catalunya Radio, обсуждение деталей переходов продолжает идти стабильными темпами.

«Барселона» в настоящее время ищет опытных крайних защитников на оба фланга обороны. Ранее клуб расстался с Дани Алвесом, а Серджино Дест не до конца устраивает наставника «Барсы» Хави.