Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» продолжает переговоры с Алонсо и Аспиликуэтой

27 Июля 2022 • 21:21 Комментировать

«Барселона» продолжает переговоры с защитниками «Челси» Маркосом Алонсо и Сесаром Аспиликуэтой, несмотря на то, что лондонский клуб «заблокировал» переходы футболистов.

Информация об интересе каталонского клуба к лондонскому дуэту появилась давно. Однако на днях главный тренер «Челси» Томас Тухель решил «заблокировать» переговоры по этим двум футболистам. Но, как сообщает Catalunya Radio, обсуждение деталей переходов продолжает идти стабильными темпами.

«Барселона» в настоящее время ищет опытных крайних защитников на оба фланга обороны. Ранее клуб расстался с Дани Алвесом, а Серджино Дест не до конца устраивает наставника «Барсы» Хави.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
22:28 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер оценил шансы на переход Роналду в «Челси»
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Предоставил кров и научил английскому» - Нани рассказал о том, как ему помог Криштиану Роналду
22:13 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Даже Манчини советовал мне перейти сюда»
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» объявил о подписании футболиста «Баварии» официально
22:05 · Англия. Премьер-лига
Мбабу: «Мне нравится философия Марку Силвы»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Джеррард поменял капитана в «Астон Вилле»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» может запросить гигантскую сумму за футболиста, на которого претендует «Челси»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Роналду надеется, что «Манчестер Юнайтед» отпустит его бесплатно
21:40 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» 1
21:21 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Пакета из «Лиона» в клуб АПЛ обогатит «Милан»
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает переговоры с Алонсо и Аспиликуэтой
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется защитником «ПСЖ»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» предложен «Интеру»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Теллес может перейти в «Ниццу»
20:42 · Англия. Премьер-лига
Новичок «МЮ» Лисандро Мартинес: «Тен Хаг очень помог мне стать лучше»
Все новости
Рекомендуем