«Вест Хэм» интересуется защитником «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Абду Диалло может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Парижский клуб собирается избавиться от футболиста этим летом – трансферная цена защитника составляет около 20 миллионов евро.

Диалло рассматривается главным тренером «молотков» Дэвидом Мойесом как футболист, способный укрепить центр обороны, сообщает Media Foot. Кроме лондонцев, игроком интересуется «Ренн».

Диалло перешел в «ПСЖ» в 2019 году, но так и не смог стать футболистом основного состава. Сейчас он находится в списке игроков, который не входит в планы тренерского штаба парижан.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 12 матчей, отметившись 1 результативной передачей.