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Теллес может перейти в «Ниццу»

27 Июля 2022 • 20:59 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может перейти в «Ниццу».

Теллес перешел в «Юнайтед» летом 2020 года из «Порту» за 15 миллионов евро. Защитник в основном исполнял функции дублера Люка Шоу. Ожидается, что с приходом Тирелла Маласии игровое время Теллеса сократится еще больше.

Контракт футболиста заканчивается через два года. Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг готов расстаться с Теллесом за разумную цену.

Игрок может продолжить карьеру во французской «Ницце», сообщает Tuttomercatoweb.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, отметившись 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Трансферы футбола - лето 2022
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