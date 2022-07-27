Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может перейти в «Ниццу».
Теллес перешел в «Юнайтед» летом 2020 года из «Порту» за 15 миллионов евро. Защитник в основном исполнял функции дублера Люка Шоу. Ожидается, что с приходом Тирелла Маласии игровое время Теллеса сократится еще больше.
Контракт футболиста заканчивается через два года. Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг готов расстаться с Теллесом за разумную цену.
Игрок может продолжить карьеру во французской «Ницце», сообщает Tuttomercatoweb.
В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, отметившись 4 результативными передачами.