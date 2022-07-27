«Беневенто» приглашает Криштиану Роналду и соблазняет его лучшей футболкой

Никто не знает, где собирается провести следующий сезон Криштиану Роналду - а значит, люди могут позволить себе чуть помечтать о партнерстве с ним. Неожиданное приглашение для продолжения карьеры поступило от итальянского клуба «Беневенто». Его озвучил Альберто Палеари - голкипер клуба.

- Если ты не знаешь, что делать, то приходи к нам! У нас есть футболка с десятым номером, мы предоставим ее тебе. Дай нам знать! - написал в одной из социальных сетей Палеари.

Роналду выступал в Италии с 2018 по 2021 год, он защищал цвета туринского «Ювентуса». Последний сезон он провел в составе английского «Манчестер Юнайтед».