Полузащитник «Лиона» Пакета может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По информации Le Parisien со ссылкой на L'Equipe, «горожане» рассмотрят вариант с приобретением бразильского игрока в том случае, если команду покинет полузащитник Бернарду Силва.

При этом сообщается, что в случае ухода Силвы 24-летний Пакета станет приоритетной целью для «Манчестер Сити». В игроке заинтересован лично наставник команды Хосеп Гвардиола.

В минувшем сезоне Лукас Пакета принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и записал на свой счет 7 результативных передач.