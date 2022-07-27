«Манчестер Юнайтед» и «Челси» спорят за Упамекано

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поспорят за защитника «Баварии» Дайо Упамекано.

В летнее межсезонье «Челси» расстался с Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном, а также не смог оформить трансфер Жюля Кунде. Теперь лондонцы обратили внимание на Упамекано, сообщает Media Foot Marseille.

«Манчестер Юнайтед» также собирается усилиться еще одним защитником, так как будущее Эрика Байи в команде находится под вопросом.

Упамекано перешел в «Баварию» в прошлом году из «РБ Лейпцига» за 40 миллионов евро, и являлся игроком стартового состава. Однако приход голландца Маттайса де Лихта сильно сократит игровое время Упамекано.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 28 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.