​Роналду посмотрел за игрой «Манчестер Юнайтед»

Будущее Криштиану Роналду остаётся неопределённым. Звёздный португалец хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», но клуб не планирует с ним расставаться этим летом.

Во вторник Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед», а в среду он посмотрел за игрой команды против «Рексхэма», которая проходила в закрытом режиме. Об этом на своих страницах рассказывает Manchester Evening News.

Пока непонятно, будет ли Криштиану Роналду играть против «Атлетико» и «Райо Вальекано». Товарищеские матчи против этих соперников «Манчестер Юнайтед» проведёт на ближайших выходных.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду рассчитан ещё на сезон.